Es geht mit großen Schritten auf's Love Island-Finale zu – doch wer hat den Sieg wirklich verdient? Am vergangenen Sonntag mussten Andrina (28) und Martin, Dennis und Jennifer, Robin und Isabell sowie Dominik und Heike noch einmal richtig zittern – kommen alle vier Paare ins Finale? Tatsächlich musste sich im Halbfinale kein Couple verabschieden und somit kämpfen alle acht Kandidaten um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Wem gönnen die Ex-Islander nun die Krone und der damit verbundenen Siegprämie?

Im Promiflash-Interview mit den ausgeschiedenen Kandidaten wird deutlich, wer laut ihnen den Sieg mit nach Hause nehmen soll. "Am meisten gönne ich Andrina und Martin den Sieg, weil die mir einfach gezeigt haben, was 'Love Island' bedeutet und dass man wirklich seine Liebe dort finden kann", betonte Franzi. Sie würde aber auch Robin und Isabell die Daumen drücken, dass es für sie außerhalb der Show klappt. Mit dieser Meinung steht die Blondine nicht alleine da. Auch Jess sieht die ehemalige Schweizer Bachelorette und ihren Lover auf dem Siegertreppchen ganz oben.

Jannik möchte sich – wie immer – nicht festlegen und will niemanden bevorzugen: "Es hätte jeder zu gleichem Maße verdient." Angelina kann sich zwischen Andrina und Martin beziehungsweise Robin und Isabell einfach nicht entscheiden. Bei beiden Couples würde es sehr harmonisch laufen und sie traut beiden Paaren zu, am Ende als Gewinner dastehen zu können. "Aber der größte Gewinn ist natürlich, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem es passt", machte sie deutlich. Mo gönnt es zwar allen Final-Pärchen, drückt aber besonders seinem Kumpel Martin die Daumen.

"Am meisten gönne ich Martin und Andrina den Sieg, weil ich mitbekommen habe, dass die schon von Anfang an zusammengehalten und viel durchgemacht haben", meinte Maurice, dennoch wünsche er seinen anderen Mitstreitern natürlich, dass es auch nach der Sendung noch mit dem jeweiligen Partner klappt. Granate Michael hingegen findet, Robin und Isabell haben den Sieg am meisten verdient: "Isabell ist so eine gute Frau und auch Robin ist richtig authentisch. Er hätte die Möglichkeit gehabt, mehrere Frauen zu haben und er ist immer bei Isabell geblieben."

