Bei Jannik und den Love Island-Damen ist einfach der Wurm drin. Der Single-Mann bandelte zu Beginn der Staffel mit Andrina (28) und Lena an – doch mit den beiden klappte es nicht. Das lag zum Teil auch daran, dass der Stadtbahnfahrer mit ihnen zeitweise zweigleisig gefahren ist. Offenbar hat er auch nichts aus der Vergangenheit gelernt, da sich mit seinem neuen Couple Franziska gerade dasselbe Problem anbahnt: Weil der Kölner sich nicht bekennen kann, geraten er und die Blondine nun mächtig aneinander.

Nachdem Moderatorin Sylvie Meis (43) Jannik bei der letzten Paarungszeremonie gefragt hatte, wie gerade seine Gefühlslage ist, gestand er zur Überraschung aller: Er hat nur Augen für Angelina. Das verletzte vor allem Franzi richtig. Als der Schock sich bei ihr gelegt hat, vertraut sie sich einer ihrer Mitstreiterinnen an. "Jetzt gerade empfinde ich Hass. Ich kann das nicht verstehen, was ist das denn für ein Mensch? Hat der kein Gewissen?", ärgert sich die 27-Jährige. Dabei hatte Jannik ihr eigentlich versichert, dass er sich nur auf sie konzentrieren und kennenlernen wolle, da er zu Angelina doch keine Verbindung spüre.

Am nächsten Morgen versucht der 26-Jährige dann die Wogen mit der zahnmedizinischen Fachangestellten zu glätten, nachdem er ihr vor versammelter Mannschaft einen Korb gab und sie ihn danach ignorierte. "Ich hatte da einfach einen uncoolen Moment. Es war von mir nicht so ernst gemeint, es war dumm", entschuldigt sich Jannik. Doch sein Sorry kommt für Franziska zu spät, die nun gnadenlos mit ihm abrechnet: "Ich habe dir von Anfang an mein Herz offen gelegt. Das war einfach ekelhaft. Man spielt nicht so mit menschlichen Gefühlen. Du kannst mich nicht einfach dafür benutzen, um hier drin zu bleiben."

