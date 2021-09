Die ausgeschiedenen Love Island-Girls beurteilen das Drama rund um Jenny und Dennis! Letztere schienen eigentlich unzertrennlich zu sein. Seit Dennis' Einzug ist die dunkelhaarige Beauty nämlich die Einzige, die der Muskelmann nicht abserviert hat. Doch dann die Überraschung: Jenny hat auch Interesse an Robin – und das gefiel ihrem Couple ganz und gar nicht! Nach diesem Gefühlschaos fragte Dennis sich natürlich, ob die Brünette es überhaupt ernst mit ihm meint: Das sagen ihre Ex-"Love Island"-Freundinnen dazu!

Angelina, Franzi und Jenny sind gemeinsam in die Liebesvilla eingezogen – daher können sie wohl am besten einschätzen, wie es um ihre Absichten gegenüber Dennis steht: "Ich denke schon, dass sie es ernst meint. Ich glaube [bei Robin] ging es mehr darum, dass sie noch gar nicht mit ihm gesprochen hatte und das in ihr rumgeschwirrt ist", erklärte Angelina im Promiflash-Interview und meinte, dass es da wohl kein großes Interesse an Robin gegeben hatte. Dem kann Franzi nur zustimmen: "Es ist gut, dass Jenny es noch angesprochen hat. Sie hat ja aber gemerkt, dass sie nur Dennis will", fügte sie hinzu.

Jess hingegen sieht das Ganze offenbar etwas skeptischer. Obwohl sie Jenny als Menschen lieb gewonnen habe, betonte sie: "Ob sie es mit Dennis ernst meint, werden wir nach der Show sehen. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall nur das Beste. Ich weiß, dass Dennis ein herzensguter Mensch ist und ihr das Herzchen geöffnet hat", erzählte die DJane gegenüber Promiflash. Zumindest an Dennis' Interesse scheint sie also definitiv nicht zu zweifeln.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Die drei neuen "Love Island"-Granaten Jennifer, Franziska und Angelina

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Robin

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Jessica

