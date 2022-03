Damit hat sie sich keine Freunde gemacht! Kim Kardashian (41) sorgt mit ihrem außergewöhnlichen Lifestyle gerne für Aufsehen. Allem voran auch deshalb, weil sie und ihre Familie mit Keeping Up with the Kardashians ihr Leben ins Rampenlicht rückten. Die Kult-Show wurde nach 14 Jahren beendet, nun gibt es aber Nachschub. Auch wenn die Fans sich schon wahnsinnig darauf freuen, hiervon waren sie ganz und gar nicht begeistert: Kim ließ einen herausfordernden Kommentar zur Arbeitswelt ab!

Gegenüber Variety gab die 41-Jährige einen fragwürdigen Karrieretipp für Frauen in der Geschäftswelt. "Krieg deinen verdammten Hintern hoch und arbeite! Es scheint, als wolle heutzutage niemand mehr arbeiten", sagte sie. Dabei betonte die Unternehmerin, dass es wichtig sei, sich mit Leuten zu umgeben, die ein gutes Arbeitsumfeld ermöglichen. Das sorgte für Ärger bei den Fans: Sie finden es "ignorant", so etwas von jemandem zu hören, der finanziell abgesichert sei.

Daraufhin meldete sich auch eine ehemalige Praktikantin der Noch-Ehefrau von Kanye West (44) zu Wort. Celene Zavala, eine Programmdirektorin bei CNN+, hatte dem TV-Star jahrelang ohne Bezahlung assistiert. Auf Twitter schrieb sie: "Ich habe mir meinen kleinen College-Hintern kostenlos für Kimberly abgearbeitet!" Für sie solle Kim in ihrem umstrittenen Kommentar noch hinzufügen: "Außer Celene, sie war fantastisch."

Getty Images Kris Jenner und ihre Töchter auf dem roten Teppich, 2011

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Psalm und Saint West

