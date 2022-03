Wie viel wird Kim Kardashian (41) in ihrer neuen Realityshow von ihrem Liebesleben preisgeben? Die Unternehmerin und ihre berühmte Familie beendeten vor wenigen Monaten nach 14 Jahren ihre Kult-TV-Show Keeping up with the Kardashians. Für die Fans wird es allerdings Nachschub geben. Ihre neue Realityshow "The Kardashians" steht bereits in den Startlöchern. Aber wie privat wird das neue Format? Kim verriet nun, ob auch ihr neuer Freund Pete Davidson (28) zu sehen sein wird!

Der Saturday Night Live-Comedian und die Reality-Beauty daten sich schon seit ein paar Monaten – während dieser Zeit wurde auch für "Kardashians" gedreht. Pete bekommen die Zuschauer zunächst aber trotzdem nicht zu Gesicht, wie Kim nun in einem Interview mit Variety ausplauderte: "Ich habe nicht mit ihm gedreht." Dass der 28-Jährige sich aber vielleicht für zukünftige Folgen mal vor die Kamera wagen wird, wollte Kim nicht ausschließen: "Ich bin nicht dagegen. Das ist einfach nicht sein Ding. Aber wenn es ein Event gäbe und er dabei wäre, würde er nicht sagen, dass die Kameras verschwinden sollen."

Nur weil Pete selbst nicht für "Kardashians" gedreht hat, heißt das aber noch nicht, dass seine und Kims Romanze in der Show nicht thematisiert wird. In dem Interview erklärte Kim, dass die Zuschauer erfahren werden, wie sie Pete kennengelernt hat und "wer auf wen zugekommen ist und wie es passiert ist und all die Details, die jeder wissen will."

Getty Images Kim Kardashian im November 2021 in New York City

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Getty Images Pete Davidson, 2020

