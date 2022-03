Heike Maurer (69) ist wieder Single! Die ehemalige Lottofee war 13 Jahre mit Ralf Immel verheiratet, bevor ihre Ehe im Jahr 2019 in die Brüche ging. Der Grund? Ihr vierter Ehemann leidet an einer bipolaren Störung, was der TV-Bekanntheit schwer zu schaffen machte. Eigentlich wollte der Rechtsanwalt damals die Scheidung einreichen, doch dazu kam es nie. Stattdessen wagte die Moderatorin letztendlich den Schritt. Jetzt verriet Heike: Seit Januar ist sie offiziell von Ralf geschieden!

Mit Bild am Sonntag sprach die 68-Jährige nun ganz offen über ihr Ehe-Aus – und machte dabei klar, dass sie die Scheidung aus Liebe wollte. "Natürlich liebe ich Ralf. Er war immer mein Traummann. Aber ich musste mich scheiden lassen, um eine Freundschaft zu ermöglichen", gab Heike ehrlich zu. Ralfs Krankheit sei für das Paar eine schwere Belastung gewesen. "Das hat unser gemeinsames Leben zerstört", meinte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin.

Trotz der Scheidung steht Heike aber noch regelmäßig mit dem 59-Jährigen in Kontakt. Sie wolle Ralf nämlich zur Seite stehen – und ihm im Kampf gegen seine Krankheit unterstützen. "Er hat eine schlimme depressive Phase hinter sich. Wir telefonieren fast täglich", gab die Blondine im Interview preis.

Getty Images Heike Maurer im April 2016 in Frankfurt am Main

Instagram / heikemaurer_unlimited Heike Maurer im Januar 2021

Getty Images Heike Maurer bei einem Event in Hamburg im Dezember 2013

