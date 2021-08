Promi Big Brother geht in die nächste Runde und diese acht Promis sind dabei! Am 6. August startet auf Sat.1 die neunte Staffel der Reality-TV-Show. Dieses Mal lässt der große Bruder die Bewohner abheben, denn das Motto der Staffel lautet: Auf in den Weltraum! Jetzt ist bekannt, welche unerschrockenen Stars und Sternchen sich für die Mission ins Ungewisse wappnen. Promiflash stellt euch vor, wer die acht ersten "Promi Big Brother"-Kandidaten sind! So viel vorab: Es sind unter anderem ein Bauer, eine ehemalige Bachelor-Kandidatin und ein Hellseher dabei... Na, das klingt doch vielversprechend!

