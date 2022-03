Folge sieben von Der Bachelor war ganz schön aufregend! Dominik Stuckmann (30) sorgte wieder für eine Menge hüpfender Herzen – und Drama. So schenkte er Rosenjägerin Anna Rossow (33) endlich den ersten Kuss und hinterher durfte sie sogar bei ihm übernachten! Wem das gar nicht geschmeckt hat? Seiner anderen Favoritin Jana-Maria Herz (30), die deshalb vor allen anderen einen Aufstand gemacht hat. Außerdem gab es diese Neuerung: Die Mädels und der Bachelor wohnten die gesamte Folge über direkt nebeneinander am Strand in Glamping-Zelten. Wie fanden die Girls das eigentlich?

Promiflash hat nach ihrem Exit mal bei Emily von Strasser (23) und Franziska Temme (27) nachgefragt. "Wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, finde ich, dass das Glamping eine der schönsten Erfahrungen beim Bachelor war", betont Franzi im Interview. "So konnten wir uns noch mal ganz anders kennenlernen. Am Strand die Abende zusammen zu verbringen, hatte eine romantische und auch freie Atmosphäre." Das hätten sie und die anderen Kandidatinnen sehr genossen. Dem kann Emily zustimmen – wenn auch nur zum Teil...

"Ich fand es grundsätzlich sehr, sehr gut, da man sich so auch spontaner sehen konnte und es die Gesamtsituation aufgelockert hat", erklärt die Fitnesstrainerin. "Man hatte nicht den Drang, sich für ein Treffen mit Dominik immer in Schale zu werfen, sondern war einfach mal so, wie man ist." Aber Emily hätte sich trotzdem noch mehr Zeit mit "ihrem Nachbarn", dem Bachelor, gewünscht: "In Anbetracht dessen, dass in der kurzen gemeinsamen Glamping-Zeit aber auch noch Annas Übernachtungsdate anstand, hat es sich jedoch mehr wie ein Mädels-Kurzurlaub angefühlt."

