Franziska Temme schämt sich für Sex bei "Ex on the Beach"

Franziska Temme (30), bekannt aus der Reality-Show Ex on the Beach, hat sich nun offen zu ihren Erfahrungen in der Sendung geäußert. In der Show kam es zu intimen Momenten zwischen ihr und ihren Ex-Partnern Calvin Kleinen (33) und Marc-Robin Wenz. Nun gesteht die 30-Jährige auf Instagram, dass sie sich im Nachhinein für einige dieser Szenen vor den Kameras schämt. "Natürlich schäme ich mich im Nachhinein ein Stück weit... nicht, weil ich es grundsätzlich bereue, sondern weil ich weiß, wie öffentlich das Ganze geworden ist." Dennoch versuche sie, reif mit der Situation umzugehen und die Erfahrung als Teil ihres Lebens anzunehmen.

Mit Blick auf die Reaktionen in ihrem Umfeld zeigt sich Franzi erleichtert. Familie und Freunde hätten überraschend gelassen reagiert und ihr klar den Rücken gestärkt. "Die meisten fanden es menschlich und waren eher stolz darauf, wie offen und ehrlich ich mit der Situation umgehe", berichtet sie. Das habe ihr gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sei – und sie darin bestärkt, in erster Linie sie selbst zu bleiben. Authentizität sei ihr wichtig, auch wenn das bedeute, sich potenziell kritischen Reaktionen der Öffentlichkeit zu stellen.

In der aktuellen Staffel von "Ex on the Beach" sorgte vor allem Franzis Interaktion mit Calvin Kleinen für Gesprächsstoff. Calvin, bekannt als Unruhestifter, ließ sich gleich mit zwei Frauen ein – und sorgte damit für reichlich Wirbel. Die daraus resultierende Konfrontation brachte nicht nur Spannung ins Format, sondern stellte auch Franzi emotional auf die Probe. Trotz aller Aufregung betont sie, wie wichtig es ihr sei, nichts zu bereuen: "Es war ein Moment, in dem ich mich habe treiben lassen... das passiert."

RTL Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

RTL / Frank Fastner Der Cast von "Ex On The Beach" Staffel sechs

