Alle Serienliebhaber müssen nun ganz stark sein. In regelmäßigen Abständen erneut Netflix sein Streamingangebot. Weil immer mehr neue Produktionen erscheinen, mussten sich die Abonnenten deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder von geliebten Serien verabschieden. So wurden beispielsweise "Ozark", "Peaky Blinders", "Lucifer" oder "Cursed – Die Auserwählte" jeweils nicht weitergeführt. Jetzt gab Netflix bekannt, dass auch "Noch nie in meinem Leben" bald ein Ende finden wird.

Wie Deadline nun berichtete, wurde das Drama kürzlich für eine vierte Staffel erneuert. Bei Bekanntgabe der freudigen Nachrichten schwang bei den Fans jedoch auch etwas Melancholie mit, da die erscheinenden Episoden wahrscheinlich die letzten der Serie sein werden. Erst einmal dürfen sich die Zuschauer nun allerdings auf die dritte Staffel über das Leben der indisch-amerikanischen Schülerin Devi (Maitreyi Ramakrishnan, 20) freuen, die voraussichtlich in diesem Sommer auf Netflix erscheinen wird. Die Produktion für die finalen Folgen soll dann in wenigen Monaten starten. Vermutlich müssen sich die Netflix-Liebhaber also noch bis ins Jahr 2023 hinein gedulden, bevor die sie vierte Staffel zu Gesicht bekommen werden.

Auch wenn das Ende noch ein wenig hin ist, brachten schon jetzt viele User auf Twitter ihren Frust zum Ausdruck. So schrieb ein Nutzer beispielsweise, dass er die Serie sehr vermissen werde. Ein anderer fügte hinzu, dass er es zwar schade finde, die Entscheidung des Streaminganbieters jedoch auch nachvollziehen könne. "Ich hoffe, sie bringen es zu einem guten Ende, nun da sie wissen, dass Staffel vier die letzte sein wird", kommentierte ein weiterer Fan.

Anzeige

Lara Solanki / Netflix Maitreyi Ramakrishnan und Pragathi Guruprasad in "Noch nie in meinem Leben"

Anzeige

Isabella B. Vosmikova/Netflix Jaren Lewison, Lee Rodriguez und Darren Barnet in "Noch nie in meinem Leben"

Anzeige

Isabella B. Vosmikova/Netflix Darren Barnett in der zweiten Staffel von "Noch nie in meinem Leben..."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de