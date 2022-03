Jared Leto (50) hatte mal wieder einen großen Auftritt! Der US-amerikanische Schauspieler ist mittlerweile seit 27 Jahren in Hollywood erfolgreich. Der Oscar-Gewinner glänzte mit seinen schauspielerischen Leistungen in Filmen wie Suicide Squad oder zuletzt in House of Gucci. Auf dem roten Teppich präsentiert sich der Joker-Darsteller regelmäßig in schriller Garderobe. Nun war es wieder so weit: Jared erschien auf einem Event im Leo-Outfit!

Zur Premiere seines neuen Streifens "Morbius" zog der 50-Jährige mit seinem Look wieder mal alle Blicke auf sich. Jared trug ein schwarzes, transparentes Hemd samt dunkler Hose. Dazu wählte der "Dallas Buyers Club"-Darsteller goldene Stiefel mit leichtem Absatz. Das Highlight seines Looks war aber eindeutig sein auffälliger Leo-Mantel. Der Hottie hüllte sich für den besonderen Tag somit erneut in pure Extravaganz und setzte sich gekonnt in Szene. Über Mode mache er sich im Allgemeinen aber eigentlich keine großen Gedanken, behauptet er.

Wenn Jared seinen Kleiderschrank öffnet, lasse sich er einfach von seiner Lust und Laune leiten. Im Interview mit GQ verriet der Schauspieler: "Wenn ich mitten in der Wüste einen bunten Strampler trage, dann tue ich das nicht aus modischen Gründen, sondern weil es mir Spaß macht oder ich mich gut fühle."

Getty Images Jared Leto auf der "Morbius"-Premiere im März 2022

Getty Images Jared Leto im Februar 2022 in Santa Monica

Getty Images Jared Leto bei der LACMA-Gala 2021

