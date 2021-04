In Los Angeles wurden am Sonntag die Screen Actors Guild Awards verliehen. Noch im letzten Jahr strahlten prominente Ladys wie Millie Bobby Brown (17), Jennifer Aniston (52) und Reese Witherspoon (45) auf dem silbernen Teppich um die Wette. In diesem Jahr war das zwar so nicht möglich – doch das hielt die Stars nicht davon ab, sich ordentlich herauszuputzen. Das waren die schönsten Outfits des Abends!

Die Preisverleihung fand in diesem Jahr per Videoschalte statt – für professionelle Schauspieler kein Grund, sich in Jogginghose auf das heimische Sofa zu lümmeln. Trotz allem schmissen sich Promis wie Jared Leto (49), Anya Taylor-Joy (24) und Jamie Chung (37) daheim mächtig in Schale. Viele posteten ihre Looks auch auf Instagram. Und die können sich sehen lassen!

Die "Das Damengambit"-Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy verwandelte in ihrem nudefarbenen Spitzendress ihren Flur zum Runway, während Kaley Cuoco (35) in ihrer pinken Robe mit Sicherheit alle Blumen im heimischen Garten vor Neid erblassen ließ. Auch der Trendsetter Jared Leto setzte auf Farbe: In seiner fliederfarbenen Gucci-Kombi posierte er auf einer Brücke, in der Hand hielt er ein glitzerndes Muscheltäschchen.

Auch der Nachwuchsschauspieler Sam McCarthy (19), der seinen blauen Anzug lässig in einem Hauseingang in Szene setzte, bewies, dass die die Männer den Frauen in Sachen Stilsicherheit in nichts nachstehen. Ein ganz besonderes Zeichen setzte allerdings die "The Gifted"-Schönheit Jamie Chung: Sie ergänzte ihr rotes Knaller-Outfit durch eine Statement-Clutch mit der Aufschrift "Stop Asian Hate".

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco

Anzeige

Getty Images Schauspieler Sam McCarthy

Anzeige

Instagram / jaredleto Jared Leto

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de