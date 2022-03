Es gibt überraschende Neuigkeiten von Fürstin Charlène (44)! Die Frau von Fürst Albert (63) hatte sich vergangenes Jahr aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands lange Zeit in Südafrika aufgehalten. Nach ihrer Rückreise nach Monaco begab sie sich in eine Klinik in der Schweiz, wo sie sich seither in Behandlung befand. Jetzt macht eine erfreuliche Nachricht die Runde: Charlène ist zurück bei ihrer Familie in Monaco!

Laut eines offiziellen Statements des monegassischen Königshauses, das der Zeitung Monaco Matin vorliegt, halte sich Charlène neuerdings wieder in Monaco bei ihrem Mann Albert und ihren Kindern Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7) auf. "Sie wird ihre Genesung mit ihrem Mann und ihren Kindern an ihrer Seite im Fürstentum fortsetzen", lässt der Palast verlauten. Diesen Schritt habe Charlène zuvor mit ihren Ärzten gründlich besprochen. Da "ihre Genesung auf gutem Wege ist", habe aber nichts gegen den Umzug gesprochen.

Allerdings wünscht sich Charlène und ihre Familie auch weiterhin Ruhe, um ihre Erholung weiter anzutreiben. "Das Fürstenpaar bittet darum, dass ihre Privatsphäre und ihr familiäres Umfeld weiterhin respektiert werden", heißt es in dem Statement nämlich.

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène im September 2020

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert

Anzeige

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de