Geld spielt hier wirklich keine Rolle. Fürstin Charlène (44) hält sich seit Monaten in der Schweiz auf, weil sie sich dort wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme in einer Spezialklinik behandeln lässt. Dort wird die Frau von Fürst Albert II. von Monaco (63) wohl wegen emotionaler und körperlicher Erschöpfung betreut. Und die Genesung der ehemaligen Schwimmerin lassen sich die Monegassen einiges kosten: Jetzt wurde bekannt, wie viel für die Behandlung von Charlène gezahlt werden soll!

Wie das niederländische Portal Beaumonde berichtete, befindet die Fürstin sich im Schweizer Gesundheitszentrum "Kusnacht". Das hat seinen Preis: Der Aufenthalt in dieser exklusiven Einrichtung soll 95.000 Euro pro Woche kosten! Dafür kommt Charlène aber auch offenbar einiger Luxus zu: Sie wohne in einem Penthouse mit eigener Küche und einem Extra-Schlafzimmer. Außerdem könne sie neben den Dienstleistungen der Klinik einen Privatkoch, einen Butler und einen Chauffeur in Anspruch nehmen.

Die teure Pflege scheint sich aber wenigstens zu lohnen: Fürst Albert berichtete zuletzt, dass sich seine Frau auf dem Weg der Besserung befände. "Fürstin Charlène geht es viel besser und ich hoffe, dass sie sehr bald wieder im Fürstentum sein wird", hatte er in einem Interview erklärt. Das gibt den Royal-Fans Hoffnung, das adelige Paar bald endlich wieder mit ihren Kinder Prinzessin Gabriella (7) und Prinz Jacques (7) vereint zu sehen.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco

Instagram / hshprincesscharlene Fürstin Charlène im September 2021

Eric Mathon / Palais princier Fürstin Charlène mit Fürst Albert und ihren beiden Kindern im November 2021 in Monaco

