Paris Hilton (41) setzt auf eine ungewöhnliche Idee. Dass die Hotelerbin oft viele verschiedene Projekte am Start hat, ist nichts Neues. Ob es sich um eine Realityshow über ihre Hochzeitsvorbereitungen oder eine eigene Kochshow auf Netflix handelt – aus der Medienbranche ist die Blondine nicht mehr wegzudenken. Nun investiert sie allerdings in ein sehr ungewöhnliches Unterfangen: Paris unterstützt jetzt ein Start-up, das echte Mammuts klonen will.

Richtig gelesen! Wenn es nach Paris geht, werden die vor etwa 3.700 Jahren ausgestorbenen Wollmammuts bald wieder durch die Gegend spazieren. Wie das Unternehmen Colossal nun bekannt gab, gehört Paris zu den Investoren, die umgerechnet etwa 68 Millionen Euro investiert haben, um diese Idee wahr werden zu lassen. Wie viel von diesen Millionen von Paris stammen, ist allerdings nicht bekannt. Die Wissenschaftler von Colossal planen aus Genmaterial von Mammutfossilien und dem Genmaterial von Elefanten Mammuts klonen zu können. Dadurch erhoffen sich die Forscher positive Auswirkungen auf das Klima. Unter anderem, da große Mammutherden den Schnee in der Arktis niederstampfen und somit den auftauenden Permafrostboden verdichten könnten. Somit könnte die Freisetzung von Kohlendioxid verhindert werden.

Ob dieses buchstäbliche Mammutprojekt erfolgreich sein wird, bleibt aber noch abzuwarten. Bisher ist es nämlich noch nie gelungen, ein bereits ausgestorbenes Tier zu klonen. Paris ist aber bei Weitem nicht die einzige Investorin für das Projekt. Auch Thomas Tull unterstützt das Mammut-Klon-Programm – er ist einer der Produzenten von Jurassic World.

