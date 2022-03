Ob das ein Zufall ist? Scott Disick (38) ist an der Seite von Kourtney Kardashian (42) bekannt geworden. Auch nach der Trennung des einstigen Ehepaars im Jahr 2015 blieb der Dreifach-Vater weiterhin fester Bestandteil der beliebten Reality-TV-Serie Keeping Up With The Kardashians. Seine angebliche neue Flamme, die Finger weg!-Darstellerin Holly Scarfone, scheint das angeblich nicht zu stören – im Gegenteil: Scotts neuer Flirt feiert die Kardashians!

"Holly ist in Scott verliebt und sie telefonieren miteinander, aber er will nichts überstürzen", verriet eine Quelle nun gegenüber New! Magazine. Zuvor waren die zwei in einem Pariser Nachtklub und bei einem romantischen Dinner in einem Restaurant im Malibu miteinander gesichtet worden. Die Tatsache, dass Scott noch so mit der Familie seiner Ex-Frau Kourtney vernetzt ist, scheint der 23-Jährigen nichts auszumachen. "Holly liebt es, dass Scott so viel mit den Kardashians zusammen ist, weil sie selbst ein großer Fan von Kylie Jenner (24) ist", plauderte der Insider weiter aus.

Die hübsche Brünette scheint sich auch style-technisch an der "Kylie Cosmetics"-Gründerin zu orientieren – immerhin sieht Holly der Schwester von Scotts Ex zum Verwechseln ähnlich. Vor allem wegen ihrer Gesichtszüge und Frisuren könnte Holly glatt als Kylie-Double auftreten.

Neil Warner/MEGA Holly Scarfone und Scott Disick im Februar 2022

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, 2022

Instagram / hollyscarfone Holly Scarfone, "Finger weg"-Star

