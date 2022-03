Süße Aufnahmen von Chris Pratt (42) und seiner Tochter! 2020 verkündeten der Schauspieler und seine Frau Katherine Schwarzenegger (32) die schöne Nachricht, dass sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen durften. Die kleine Lyla hat das Licht der Welt erblickt und den "Guardians of the Galaxy"-Darsteller mit großem Stolz erfüllt. Aktuell erwarten Chris und seine Liebste wieder Nachwuchs – aber bevor Lyla einen jüngeren Spielkameraden bekommt, nimmt sie ihren Papa noch eine Weile voll und ganz in Beschlag.

Auf Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sind der Marvel-Held und sein Töchterchen bei einem Ausflug in Los Angeles zu sehen. Zusammen mit seiner Kleinen machte sich Chris auf zu einem Frozen-Yogurt-Laden und spendierte eine Portion der kalten Köstlichkeit. Das Vater-Tochter-Gespann genoss aber nicht nur das Eis, sondern auch die Sonnenstrahlen im Luxusviertel Pacific Palisades. Die beiden nahmen auf dem Boden Platz, spielten und genossen die Zeit zu zweit.

Der 42-Jährige und seine Frau halten ihr Privatleben in der Regel eigentlich sehr geheim – auch Lyla zeigen sie in der Öffentlichkeit kaum und achten streng darauf, dass ihr Gesicht auf Fotos nicht zu sehen ist. Katherine selbst sei ihren Eltern total dankbar, ohne Pressetrubel groß geworden zu sein. Genau das wünscht sie sich auch für ihren Nachwuchs. "Wir hatten eine wirklich normale und magische Kindheit, wir durften einfach wir selbst sein", schwärmte sie in der "Today"-Show.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt und ihre Tochter Lyla im Dezember 2020

Getty Images Schauspieler Chris Pratt

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

