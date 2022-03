Was hält die Mädels bei Der Bachelor – außer Dominik Stuckmann (30)? In den vergangenen Wochen hatten schon viele Girls überlegt, die Kuppelshow freiwillig abzubrechen. Das gestanden unter anderem Bella Otyakovskiy (24) und Bobette Landu (27) im Promiflash-Interview. Doch bisher haben es "nur" Christina Rusch (24) und Irina Zeiser (29) durchgezogen. Und Vivian Boesveld war aufgrund ihres Sohnes gezwungen zu gehen. Doch wie kommt es, dass nicht alle Frauen, die Zweifel an ihren Gefühlen für ihn haben, Dominik tatsächlich verlassen? Möglicherweise bleiben die Bachelor-Girls ja auch wegen der anderen Ladys...

Diese Theorie unterstützt zumindest der einstige Bachelorette-Gewinner Leander Sacher (24). "Es ist definitiv auch eine schöne Zeit in der Villa. Und da entstehen auch neue Freundschaften daraus!", beteuerte der Rosenexperte im Promiflash-Interview. "Deswegen kann ich auch verstehen, wenn man das Gefühl hat: 'Oh, ich möchte die Gruppe gar nicht verlassen, ich möchte nicht rausfliegen – und zusätzlich auch noch Dominik weiter kennenlernen.'" Außerdem erklärte der Ex von Melissa Damilia (26): "Wenn ich nicht die Möglichkeit bekomme, ein Date zu kriegen, nutze ich die Zeit, um Freunde zu gewinnen... Und das ist natürlich eine legitime Sache."

So sei es auch bei ihm gewesen – er habe in der Kuppelshow gute Freunde gefunden: "Ich habe auch noch Kontakt zu ehemaligen Kandidaten", verriet der Influencer. "Das sind die einzigen Bezugspersonen in der Zeit und deswegen kann ich verstehen, dass man im Haus noch bleiben möchte und im Nachhinein Kontakt hält."

