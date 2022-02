Bobette Landu (26) wollte Dominik Stuckmann (30) nicht weiter kennenlernen. In der vergangenen Folge von Der Bachelor war das Liebesabenteuer für die Influencerin vorbei. Zusammen mit Susanna Bouchain ging sie in der Nacht der Rosen leer aus und musste die Show verlassen. Enttäuscht war die Münchnerin nach dem Rauswurf allerdings eher nicht: Zwischen ihr und Dominik habe es einfach nicht gepasst. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie sogar: Sie hatte geplant, freiwillig zu gehen.

"Ich hatte tatsächlich überlegt, in der Nacht zu gehen beziehungsweise die Rose nicht anzunehmen, wenn ich sie bekommen hätte", erzählte die 26-Jährige im Promiflash-Interview und fügte hinzu, warum sie nicht vorab das Gespräch zu dem gebürtigen Hessen gesucht habe: "Weil ich den letzten Abend mit den Mädels in Mexiko noch genießen wollte und mir ohnehin sicher war, dass ich raus bin. Deshalb habe ich einfach abgewartet." Die Bürokauffrau habe einfach schnell gemerkt, dass mehr als Freundschaft zwischen ihr und Dominik nicht drin sei und sei verwundert gewesen, überhaupt bis in die vierte Datingwoche gekommen zu sein.

Aber wie steht es momentan um das Liebesleben der Fashion-Bloggerin? Die Suche nach Mr. Right ist derzeit in den Hintergrund gerückt. "Ich konzentriere mich gerade auf andere Sachen und lasse einfach alles auf mich zukommen", betonte sie. "Der Richtige" werde dann schon kommen.

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann und Bobette Landu

RTL Bachelor-Kandidatin Bobette Landu

RTL Bobette Landu, Bachelor-Kandidatin 2022

