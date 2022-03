Jacob Elordi (24) gehört zu den aufgehenden Sternen am Hollywood-Himmel! 2018 eroberte er mit seiner Rolle des Noah Flynn in The Kissing Booth die Herzen der Zuschauer im Sturm. Auch in den beiden Fortsetzungen der Netflix-Filmreihe wirkte der Hottie mit. In dem Serien-Drama Euphoria verwandelte er sich zum gefürchteten Footballer Nate Jacobs und bewies, was er schauspielerisch so alles auf dem Kasten hat. Doch einen Traum konnte er sich noch nicht erfüllen: Jacob möchte gerne ins Kino!

Im Interview mit Vogue verriet der Schauspieler nun, dass er sich noch nicht wirklich als Filmstar betrachte. "Ich denke jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, es ist schwer hier zu sitzen und nicht zu denken: 'Das ist es, was ich machen möchte'", gestand Jacob ehrlich. Er sei nun seit fünf Jahren in Los Angeles und schon längst kein blutiger Anfänger mehr. Doch er habe wegen des digitalen Zeitalters nur Sachen gedreht, die anschließend bei den Streaming-Anbietern liefen. Das möchte der "Euphoria"-Star aber gerne bald ändern.

Denn er wusste wohl schon früh, was er später mal werden möchte. Sein schauspielerisches Vorbild war Heath Ledger (✝28) in dem Film "The Dark Knight" – nach diesem Filmerlebnis war für ihn klar: Jacob möchte vor die Filmkamera. Mit 11 Jahren stand der US-Amerikaner erstmals vor der Linse und durfte in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" an der Seite von Johnny Depp (58) sein schauspielerisches Können unter Beweis stellen.

