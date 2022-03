Die Besorgnis um die Queen (95) wächst! Seit vergangenem Jahr hat die britische Monarchin immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt machten der britischen Monarchin Fußprobleme zu schaffen. Auch das Coronavirus machte vor der Königin nicht Halt – sie soll aber lediglich über einen Schnupfen geklagt haben. Nun scheint Elizabeth gesundheitlich jedoch einen weiteren Rückschlag erlitten zu haben. Die Queen braucht angeblich einen Rollstuhl!

Das berichtet zumindest Mail on Sunday. Angeblich gehe es der Mutter von Prinz Charles (73) wieder schlechter, weshalb sie ab und an im Rollstuhl unterwegs sei. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Regentin nicht am heutigen Commonwealth-Gottesdienst teilnehmen könne, da sie sich nicht fit genug fühlt. Stattdessen soll sie sich auf Schloss Windsor ausruhen. Ende März möchte die Queen aber wieder auf den Beinen sein.

Am 29. März findet ein Gedenkgottesdienst zu Ehren ihres Mannes Prinz Philip (✝99) in der Westminster Abbey statt. An diesem wichtigen Ereignis möchte Elizabeth aber unter gar keinen Umständen im Rollstuhl teilnehmen. Laut einem Insider sei das für die 95-Jährige absolut "keine Option".

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Die Queen im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz Philip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de