Auf dem Tanzparkett geht es bei Let's Dance stets glamourös zu! In der 15. Staffel der beliebten Tanzshow treten wieder zahlreiche prominente Nachwuchstänzer gegeneinander an: Beispielsweise wagen sich Janin Ullmann (40), Mike Singer (22) und Co. Woche für Woche in glamourösen Outfits aufs Parkett. Doch hinter den Kulissen sieht das manchmal weitaus weniger glanzvoll aus: Bei dem "Let's Dance"-Training ereigneten sich so einige lustige Pannen!

Während des Trainings passierte Mathias Mester (35) beispielsweise ein Fauxpas – ihm rutschte bei einer Hebefigur mit seiner Profitänzerin Renata Lusin (34) ein Pups raus. Und damit ist er nicht allein, denn auch Bastian Bielendorfer (37) ließ während der Proben einen flattern. "Ja, ich habe im Training gepupst", erklärte der Komiker im RTL-Interview und fügte hinzu: "Ich habe bei der Hebefigur dermaßen einen rausgeblasen, dass die Sexrakete fast in den Orbit geschossen wäre. Es war sehr unangenehm."

Amira Pocher (29) hatte beim Training mit Massimo Sinató (41) ebenfalls bereits mit Magenwinden zu kämpfen. "Bei mir war es ein Bäuerchen nach einer Lasagne", lachte Amira und rechtfertigte sich: "Wenn er mich da so herumwirbelt, da kann ich ja nichts steuern, da stößt man halt mal auf." René Casselly (25) hatte hingegen Schwierigkeiten mit seinen Trainingsklamotten – der Akrobat zerriss sich beim Einstudieren der Choreo die Hose im Schritt.

