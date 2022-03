Was für ein Hammer-Kleid! Am heutigen Abend findet die dritte Show von Let's Dance statt. Trotz etlicher Ausfälle tanzen heute neun Promi-Paare und ihre jeweiligen Tanzpartner um den Titel "Dancingstar Star 2022". Doch schon zu Beginn der belieben Tanzshow flasht eine besonders: Moderatorin Victoria Swarovski (28). In einem Traum aus Pink maschiert die Beauty auf das Tanzparkett von "Let's Dance"!

Die 28-Jährige strahlt heute Abend in einer wahren Prinzessinnen-Robe. Während Vicky vergangene Woche sich noch von ihrer sexy Seite gezeigt hat, setzt die Kristallerbin dieses Mal auf ein ausladendes Abendkleid mit raffinierten Beinschlitz. Auch Jurorin Motsi Mabuse (40) ist heute ganz in Pink. In ihren Eyecatcher-Kleidern machen die beiden eine ziemlich gute Figur. Ob sich Motsi und Vicky abgesprochen haben?

Fans feiern auf jeden Fall sehr die Outfits der beiden. Vor allem Motsis Gute-Laune-Look kommt bei der Twitter-Community gut an. "Motsi ist einfach ein Himbeer-Cupcake" oder "Sehr schick, Motsi", urteilen unter anderem zwei begeisterte Zuschauer. Was sagt ihr, welchen Look findet ihr schöner? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2022

