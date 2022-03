Wollten Tristan Thompson (31) und Khloé Kardashian (37) wirklich den nächsten Schritt gehen? Der Basketballer befindet sich derzeit in einem echten Unterhaltsstreit. Maralee Nichols, die Mutter seines jüngsten Kindes, fordert monatlich fast 50.000 Dollar von dem Sportler – der will diese Summe aber offenbar nicht zahlen. In dem Prozess zwischen den Eltern eines Sohnes kamen jetzt spannende Details ans Licht: Tristan soll Maralee nach ihrer Affäre erzählt haben, dass er seinerzeit mit Khloé verlobt war!

In aktuellen Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, wurden nun Snapchat-Protokolle der beiden aufgeführt. In diesen wollte Tristan der Beauty offenbar erklären, warum er sich nicht um das Baby kümmern könne: "Ich wusste nicht, dass du verlobt bist", schrieb Maralee dem Kanadier dort – der antwortete darauf: "Ich bin verlobt und werde bald heiraten. Ich habe dir gesagt, dass ich auf keinen Fall im Leben dieses Kindes sein kann!"

Doch damit nicht genug: Tristan wollte Maralee offenbar davon überzeugen, das gemeinsame Kind gar nicht erst zu bekommen! "Warum willst du ein Baby mit einem Mann, der verlobt ist? Du willst einen Fehler behalten", soll er dort geschrieben und ihr zudem geraten haben, damit auf den Richtigen zu warten.

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols und Baby Theo im Feburar 2022

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Januar 2020

