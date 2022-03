Blickt Kanye West (44) jetzt nach vorne? Das Liebesleben des Rappers sorgt momentan für viel Verwirrung bei seinen Fans: Eigentlich scheint er noch an seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41) zu hängen. Zeitgleich verbringt er aber viel Zeit mit der Influencerin Chaney Jones. Am Freitag wagte Kim nun einen großen Schritt: Sie postete erstmals ein paar Turtel-Pics mit ihrem neuen Freund Pete Davidson (28). Kanye ließ sich von dem offiziellen Liebes-Outing der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit aber nicht beirren – sondern genoss eine Date-Night mit seiner neuen Flamme.

Paparazzi lichteten den 44-Jährigen und das Model am Freitag bei einem Basketballspiel der Los Angeles Lakers ab. An dem Abend setzten die beiden auf schwarze Outfits: Während Chaney Lederleggings, eine hautenge Bluse und eine dazu passende Sonnenbrille trug, entschied sich Kanye für Jeans, einen schwarzen Hoodie und eine Sturmhaube. Die beiden zogen dabei alle Blicke auf sich: Sie wirkten nämlich total vertraut – und schienen viel Spaß zu haben.

Ob es zwischen Kanye und Chaney ernst ist, ist bislang nicht bekannt. Der Musiker postete vor wenigen Tagen zwar ein Foto mit der 24-Jährigen, doch einem Insider zufolge sei ihre Turtelei nicht echt. "Er will sie nur an seiner Seite, um Kim zu ärgern. [...] Kanye hat seinen Freunden sogar gesagt, dass er das alles nur für Publicity macht", verriet der Informant gegenüber The Sun.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

MEGA Kanye West und Chaney Jones

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

