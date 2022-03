Endlich machen sie ihre Liebe offiziell! Nach ihrem Ehe-Aus im Februar 2021 blieb die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nicht lange alleine: Seit einigen Monaten turtelt sie mit dem Saturday Night Live-Comedian Pete Davidson (28). Bislang hielt das Paar seine Beziehung aber aus der Öffentlichkeit fern. Fotos der beiden galten als echte Seltenheit. Doch nun ist es endlich so weit: Kim teilt zum ersten Mal ein paar Pärchen-Pics mit ihrem neuen Freund!

Auf ihrem Instagram-Account postet die gebürtige US-Amerikanerin am Freitagabend zwei Schnappschüsse, die sie mit dem 28-Jährigen zeigen. Neben einem ersten gemeinsamen Selfie veröffentlicht Kim zusätzlich noch ein Bild, auf dem sie mit Pete auf dem Boden eines Hotelzimmers liegt – und ihm dabei verliebt in die Augen schaut. "Wessen Auto nehmen wir?", notiert die Influencerin darunter.

Die Fans und Promi-Kollegen der 41-Jährigen sind von diesem äußerst seltenen Anblick natürlich hin und weg. Innerhalb weniger Minuten bekommt das Posting bereits 500.000 Likes und in der Kommentarspalte darunter drücken zahlreiche Follower ihre Begeisterung aus – darunter die italienische Bloggerin Chiara Ferragni (34), die TV-Bekanntheit Olivia Pierson und der Unternehmer Simon Huck. "Da ist er endlich", schwärmt beispielsweise der 38-Jährige und fügt zusätzlich ein Herz-Emoji hinzu.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2021

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

