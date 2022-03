Was für ein Fashion-Spektakel bei den Critics' Choice Awards! Am Sonntagabend wurde der Filmpreis zum 27. Mal in Los Angeles verliehen. Doch bevor die Gala überhaupt so richtig losging, versammelten sich viele Stars auf dem roten Teppich und sorgten dort bereits für die ersten Wow-Momente des Abends. Denn manche von ihnen haben sich für die Veranstaltung ganz schön in Schale geworfen. Promiflash hat für euch die schönsten Looks zusammengefasst.

Offenbar stand das Event modetechnisch ganz unter dem Motto Glitzer. Serena Williams (40) und ihre Schwester Venus (41) posierten in ihren eng anliegenden, silber schimmernden Roben für die Fotografen. Andere Promis setzten dagegen eher auf Goldfarben: Sowohl Jada Pinkett-Smith (50) als auch Elle Fanning (23) trugen bodenlange, weit ausgestellte Kleider ohne Träger. Kristen Stewart (31) entschied sich für eine ähnliche Nuance, aber stattdessen für einen schlichteren Schnitt. Der wohl größte Hingucker war dagegen wohl Lady Gaga (35). Die Sängerin erschien in einer langen, goldschimmernden Robe mit einem tiefen Ausschnitt und Ärmeln aus schwarzer Spitze. Doch auch Mandy Moore (37) ließ tief blicken. Die This Is Us-Darstellerin bezauberte in einem lockeren beigefarbenen Kleid mit Glitzerdetails. Jared Leto (50) folgte offenbar einem ähnlichen Farbschema: Er trug ebenfalls Beige und kombinierte dazu silber schimmernde Schuhe.

Darüber hinaus setzten ein paar Stars auf knallige Farben. Selena Gomez (29) erstrahlte zum Beispiel in einer eleganten Robe in Rot. Rita Ora (31) entschied sich dagegen für ein dunkles Lila. Da ihre Begleitung, ihr Partner Taika Waititi, wiederum komplett in Schwarz gekleidet war, kam das Kleid mit schrägen Cut-outs umso mehr zur Geltung. Halle Berry (55) und ihr Freund Van Hunt (52) haben ihre Looks ebenfalls aufeinander abgestimmt – nur dass sowohl die Schauspielerin als auch der Sänger in Schwarz-Weiß erschien.

Getty Images Lady Gaga im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Venus und Serena Williams im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Will Smith und seine Frau Jada bei den Critics' Choice Awards 2022

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Getty Images Mandy Moore, Serienstar

Getty Images Jared Leto, Musiker

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

