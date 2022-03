Was für ein Star-Auflauf! Am Sonntagabend wurden in Los Angeles zum 27. Mal die Critics' Choice Awards vergeben. Zahlreiche hochkarätige Promis besuchten das Event: darunter die Sängerinnen Lady Gaga (35) und Selena Gomez (29), Spider-Man-Star Andrew Garfield (38), Tennislegende Serena Williams (40) und Twilight-Sternchen Kristen Stewart (31). Einige von ihnen brachten natürlich auch ihre Partner mit auf den roten Teppich: Das waren die schönsten Pärchen-Auftritte bei den Critics' Choice Awards 2022!

Ein absoluter Blickfang an diesem Abend war Schauspielerin Jada Pinkett-Smith (50) mit ihrem goldenen Dress und Kopfschmuck – und natürlich ihrem hübschen Gatten Will Smith (53) an ihrer Seite! Auch Sängerin Rita Ora (31) legte in ihrem roten Samtkleid mit Cut-outs einen spektakulären Auftritt hin! Sie wurde von ihrem Freund Taika Waititi begleitet. Die beiden lassen sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit ablichten. Beauty Halle Berry (55) und ihr Partner Van Hunt (52) stimmten sogar ihre Outfits aufeinander ab und trugen beide Schwarz-Weiß. Das Schauspieler-Paar Kirsten Dunst (39) und Jesse Plemons (33) war ebenfalls ein Hingucker: Sie trug ein babyblaues Kleid mit Puffärmeln und er einen schicken Smoking.

Will Smith gehörte an diesem Abend sogar zu den Abräumern: Er gewann den Award in der Kategorie "Bester Schauspieler" für das Biopic "King Richard". Jessica Chastain (44) wurde für das Drama "The Eyes of Tammy Faye" als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet. "The Power of the Dog" mit Benedict Cumberbatch (45), Jesse Plemons und Kirsten Dunst wurde als "Bester Film" geehrt.

Getty Images Rita Ora and Taika Waititi bei den Critics' Choice Awards

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons bei den Critics' Choice Awards 2022

