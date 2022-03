Marwin Balsters will richtig durchstarten. Eigentlich macht er schon lange Musik, doch erst jetzt rückt er so richtig in den Fokus der Öffentlichkeit: Seine beste Freundin Katja Krasavice (25) nahm in nämlich als erste Person bei ihrem eigenen Label unter Vertrag. Der gemeinsame Song der beiden, "Narben", kam auch super an und wurde schon von über zwei Millionen Menschen gestreamt – in Zukunft will der Sänger aber auch allein Musik machen. Promiflash verriet Marwin, wie seine Songs so klingen werden.

"Ich will mich nicht auf eine Schiene reduzieren lassen", stellte er im Promiflash-Interview direkt klar. Der Musiker werde sich sein zukünftiges Genre deshalb offenhalten und sehen, wo die Reise hingehe. "Was ziemlich sicher ist, ist, dass es eher melancholisch zugehen wird", verriet Marwin dann aber doch noch. Dabei wolle er sich an seinen Idolen Billie Eilish (20) und James Blake (42) orientieren: "Es wird auf jeden Fall traurig und tiefsinnig".

Doch auch Elemente aus dem Trap wolle er in seine Musik einfließen lassen, denn er experimentiere gerne herum. "Wir sind gerade schon im Studio und machen sehr viel in unterschiedliche Richtungen", erklärte Marwin. Die Fans könnten sich also schon bald auf eine bunte Vielfalt an Songs freuen: "Wir sind schon im Prozess, lang wird es nicht mehr dauern!"

Instagram / marwinbalsters Marwin Balsters im Februar 2022

Domeni Grundel Marwin Balsters, Sänger

Instagram / marwinbalsters Marwin Balsters, Musiker

