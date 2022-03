Wie kam es zu der Zusammenarbeit von Marwin Balsters und Katja Krasavice (25)? Der Sänger macht schon lange Musik. Aber erst vor wenigen Monaten startete seine Karriere so richtig – und zwar mit einem lauten Knall. Seine berühmte Freundin Katja nahm den Blondschopf nämlich als ersten Künstler ihres Labels unter Vertrag und veröffentlichte mit ihm den Song "Narben". Aber wie entstand die Idee, dass Marwin und Katja zusammenarbeiten? Promiflash hat nachgehakt.

Im Promiflash-Interview erzählt Marwin, dass er im vergangenen Sommer sein Abitur nachgemacht hat. Danach habe er sich entscheiden müssen, was er mit seinem Leben anfängt. "Da Musik ja schon immer ein großer Teil meines Lebens war, war das der perfekte Punkt, wo ich hätte anfangen können", erinnert er sich. Der Vorschlag, zusammenzuarbeiten, sei dann von Katja gekommen. "Und dann haben wir das so beschlossen, kurz bevor 'Narben' rauskam. Das ist kein Vierteljahr her auf jeden Fall", erzählt der Beau.

Zwar habe er sich vor seinem Debüt auch Gedanken gemacht, wie er ankommt – habe aber versucht, sich nicht verrückt zu machen. "Ich war bei Katrin sehr gut aufgehoben. Ich musste nichts machen, was ich nicht machen wollte, und ich habe mich ja dazu entschieden, Teil dieser Musikwelt sein zu wollen", plaudert er aus.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Instagram / marwinbalsters Marwin Balsters, Musiker

Katja Krasavice Katja Krasavice mit ihren drei Nummer-eins-Awards



