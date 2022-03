Rita Ora (31) ist eine stolze Tochter! Die Sängerin gibt eigentlich wenig über ihr Privatleben preis. Hin und wieder verirrt sich aber doch mal ein niedliches Bild mit ihrem Freund Taika Waititi in die sozialen Medien. Auch ihre Schwester Elena zeigte sie erst kürzlich auf einem seltenen privaten Schnappschuss. Nun ehrte die 31-Jährige jedoch ein anderes Familienmitglied: Zum Geburtstag ihres Vaters teilte Rita nun niedliche Kindheitsfotos!

Auf dem Instagram-Account der "Let You Love Me"-Interpretin können die Fans nun süße Throwback-Pics bewundern: Darauf kuschelt die kleine Rita liebevoll mit ihrem Vater oder sitzt lässig auf seinen Schultern. "Lieber Papa, danke, dass du mich immer auf den richtigen Weg geführt hast. Ich bin so froh, dich zu haben, dass ich mich jeden Tag wirklich glücklich schätze", schwärmte sie unter dem Post.

Dass sie ihre Familie wertschätzt, zeigte Rita bereits im Februar: Damals teilte die Musikerin einen coolen Post mit ihrer Schwester – die zwei besuchten in Mailand die Fashion Week. Dafür stylten sie sich ziemlich auf und posierten für ein Selfie: Mit ausgefallenen Sonnenbrillen glänzten die Schwestern auf der Prada-Show!

Instagram / ritaora Rita Ora als Kind mit ihrem Vater

Instagram / ritaora Rita Ora und ihr Vater

Instagram / ritaora Elena und Rita Ora im Februar 2022

