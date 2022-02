Rita Ora (31) teilt seltene Bilder von sich und ihrer älteren Schwester Elena! Die Musikerin gewährt nur selten Einblicke in ihr Privatleben. Mit ihrem Partner Taika Waititi ist sie inzwischen seit rund einem Jahr zusammen – süße Pärchenfotos mit dem Regisseur gibt es jedoch nur selten zu sehen. Auch mit ihrer Familie zeigt sich die Sängerin kaum im Netz, obwohl sie ihrer Schwester total nahesteht. Gemeinsam mit Elena zeigte Rita sich nun jedoch bei der Fashion Week!

In ihrer Instagram-Story postete die 31-Jährige den raren Schnappschuss, auf dem die Geschwister gemeinsam zu sehen sind. Zusammen waren sie bei der Fashion Week in Mailand zu Gast – und hatten abseits der Modeshows offenbar Zeit, sich auch noch selbst in Szene zu setzen. Auf dem Selfie sind Rita und Elena mit auffälligen Sonnenbrillen zu sehen. In diesem Look besuchten die beiden die Prada-Show.

Dabei saßen Elena und Rita vermutlich in einer Reihe mit Kim Kardashian (41). Auch sie war zu Gast bei der Modenschau. Die Reality-TV-Ikone feuerte ihre jüngere Schwester Kendall Jenner (26) an. Diese lief für die Luxusmarke über den Laufsteg und überraschte dabei mit einer leicht rötlichen Haarpracht.

Instagram / ritaora Taika Waititi und Rita Ora, Februar 2022

Instagram / elenaora Elena und Rita Ora im September 2021

Getty Images Kendall Jenner bei einer Fashion-Show von Prada auf der Fashion Week in Mailand, Februar 2022

