Wie steht sie zu seiner Entscheidung? Gisele Bündchen (41) ist seit Jahren die Frau an der Seite des Footballstars Tom Brady (44). Der hatte zu Jahresbeginn verkündet, seine Profikarriere an den Nagel hängen zu wollen – woraufhin sich das Model erleichtert gezeigt haben soll. Jetzt ruderte der Quarterback allerdings zurück und will doch noch eine Saison dranhängen. Doch wie steht Gisele dazu?

Von Enttäuschung war der gebürtigen Brasilianerin jedenfalls nichts anzumerken – im Gegenteil: Unter dem Instagram-Post, mit dem Tom sein Comeback verkündete, kommentierte sie begeistert! "Es geht wieder los! Zeig's ihnen, Liebling, zeigt's ihnen, Bucs", feuerte Gisele ihren Mann und sein Team an. Ihren Beitrag garnierte die Beauty mit einem Flammen-Emoji.

Toms Fans sind ohnehin Feuer und Flamme für dessen Rücktritt vom Rücktritt. "Die Reise zum achten Ring startet genau jetzt!", freute sich ein User unter dem Beitrag. In seiner beispiellosen Karriere konnte Tom in zehn Super-Bowl-Teilnahmen bereits siebenmal den Titel inklusive Meisterschaftsring gewinnen.

Getty Images Tom Brady im Januar 2022 in Florida

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen auf ihrer Hochzeit

Getty Images Tom Brady beim Super Bowl in Tampa im Februar 2021

