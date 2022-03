Geht seine Karriere nun doch weiter? Tom Brady (44) erklärte im Januar, dass er seine Laufbahn als Profi in der US-Football-Liga NFL beendet. Der als bester Spieler aller Zeiten gefeierte Quarterback ließ damit viele enttäuschte Fans zurück – auch wenn für ihn sogar eine Zukunft in Hollywood in Aussicht stand! Doch jetzt könnte der Ausnahmeathlet bald doch wieder auf dem Feld stehen: Denn Tom kündigte jetzt seinen Rücktritt vom Rücktritt an!

Auf Twitter ließ Tom jetzt nämlich viele Fanherzen höherschlagen: "In den vergangenen zwei Monaten ist mir klar geworden, dass mein Platz immer noch auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne." Er kündigte daher an, für mindestens eine weitere Saison zu seinem Team im Ort Tampa in Florida zurückzukehren – für die Zuschauerrolle sei auch später noch Zeit: "Das wird kommen, aber nicht jetzt!"

Der 44-Jährige freute sich außerdem über die Unterstützung, die er von Kollegen und seiner Familie erfahre. Dabei verriet ein Insider kürzlich, dass Toms Ehefrau Gisele Bündchen (41) erleichtert auf das Karriereende ihres Mannes reagiert habe: "Sie ist wirklich glücklich, weil sie sich tatsächlich große Sorgen um ihn gemacht hat. Sie hat es gehasst, wenn er umgehauen wurde!"

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Tom Brady im Januar 2022 in Florida

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen beim Super Bowl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de