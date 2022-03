Bei ihm kommt die Show gut an! Davin Herbrüggen schaffte bei Deutschland sucht den Superstar 2019 seinen musikalischen Durchbruch: Der Musiker konnte sich damals im Finale durchsetzen und gewann die beliebte Gesangsshow. In der aktuellen Staffel wurde am vergangenen Samstag die letzte Castingfolge ausgestrahlt – es folgt also bald der Auslandsrecall! Promiflash verriet Davin jetzt, warum die neue Jury ganz nach seinem Geschmack ist!

"Ich finde, dass die neue Jury einen fantastischen Job macht", erzählte Davin im Gespräch mit Promiflash. Die Juroren hätten nämlich die schwierige Aufgabe, für eine gute Atmosphäre zu sorgen – was für die Kandidaten besonders wichtig sei, betonte der Sänger: "Denn es ist schwierig, sich als Künstler zu öffnen und Leistung zu bringen, wenn man Strenge im Raum spürt." Das sei in allen Prüfungssituationen der Fall.

Doch nicht nur mit der Stimmung können Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) bei Davin punkten. Die Sendung habe auch an Seriosität gewonnen: "Ich finde schon, dass die Kandidaten ernster genommen werden." Neben der Qualität der Stimmen seien die Kandidaten im Recall auch bunt ausgewählt, lobte er.

ActionPress DSDS-Sieger Davin Herbrüggen

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Davin Herbrüggen beim RTL-Spendenmarathon 2019

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS

