Ist Anna Rossow (33) etwa die Michèle de Roos der neuen Bachelor-Staffel? Die Hamburgerin ist in der Kuppelshow eher reserviert und kontrolliert – bekommt aber trotzdem ein Einzeldate nach dem anderen mit Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30). Obwohl sie ihr Interesse nicht so stark ausdrückt wie beispielsweise Jana-Maria Herz (30) steht sie ganz hoch in seiner Gunst. Bei Michèle war das in der vergangenen Staffel der Show ganz ähnlich – auch sie hat trotz Zurückhaltung Niko Griesert (31) im Sturm erobert. Gegenüber Promiflash gab Niko zu: Anna und Dominik erinnern ihn an seine Lovestory mit der Brünetten.

"Michèle ist ja nicht aus sich rausgekommen und ich bin ihr so hinterhergelaufen. Ich sehe da schon ein paar Parallelen zu Anna. Man merkt bei Dominik: Er sieht das ein bisschen als Herausforderung", betonte der ehemalige TV-Junggeselle im Gespräch mit Promiflash. Dass sein Nachfolger die 33-Jährige toll finde, sei als Zuschauer eindeutig zu erkennen – aus diesem Grund wolle Dominik ihr auch ständig nahe sein. "Wenn man die Person kennenlernen will, dann ist man hinterher und versucht auch beim Gruppendate, die Situation zu erzeugen, dass man mehr Zeit miteinander verbringen kann", erklärte Niko in Erinnerung an seine eigene Dating-Strategie.

Auch Bachelorette-Gewinner Leander Sacher (24) ist überzeugt, dass Anna gute Chancen auf den Sieg hat – denn für ihn sei ein langsames Kennenlernen enorm wichtig. "Es muss sich auch steigern. Wenn in der ersten Folge schon ein Kuss fallen würde mit einer Person, dann glaube ich, dass es schwierig wird, das hintenraus zu steigern", hielt er fest. Die zurückhaltende Art der Blondine trage dazu bei, das Interesse bei dem Hessen zu steigern.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna und Dominik bei einem Bachelor-Date

Anzeige

Instagram / leander_sacher Bachelorette-Gewinner Leander Sacher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de