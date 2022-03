Rebel Wilson (42) ist kaum wiederzuerkennen. Vor zehn Jahren gelang der Schauspielerin dank ihrer Figur Fat Amy in dem Film Pitch Perfect der Durchbruch in Hollywood. Seitdem wurde sie immer wieder in die Rolle des "lustigen dicken Mädchens" besetzt. Doch 2020 beschloss die gebürtige Australierin, etwas an ihrem Lebensstil und ihrem Körper zu ändern. Promiflash zeigt euch, welch krasse Bodytransformation Rebel seither gelungen ist.

2019 zeigte sich die "The Hustle"-Darstellerin noch deutlich kurviger in Filmen und auf dem roten Teppich. Doch bereits zu Beginn des darauf folgenden Jahres wurden die ersten Erfolge des Abnehmprogramms der 42-Jährigen sichtbar. Auf Instagram verriet der Filmstar damals, dass er versuche, sein Gewicht auf 75 Kilogramm zu reduzieren. Dass Rebel ihrem Ziel näherkommt, demonstrierte sie immer wieder mit neuen Schnappschüssen auf Social Media.

Vergangenes Jahr hatte die Schauspielerin dann bereits über 20 Kilo abgenommen. Doch damit gab sie sich nicht zufrieden und trainierte sich bis heute noch weitere 15 Kilogramm ab. Im Januar verriet die Komikerin in einer Folge der Apple-Fitness+-Audioserie "Time to Walk" ihr Abnehmgeheimnis. "Der Arzt sagte zu mir: 'Rebel, der beste Weg für Sie, unerwünschtes Körperfett zu verlieren, ist einfach zu Fuß zu gehen'", teilte sie mit.

SIPA PRESS Rebel Wilson, 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Komikerin

