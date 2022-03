Was für eine rührende Geschichte! Rebel Wilson (42) überraschte mit ihren gewaltigen Abnehm-Erfolgen die ganze Welt: Denn vor etwa zwei Jahren beschloss die einst kurvige Schauspielerin, sich einen gesünderen Lebensstil mit viel Sport anzueignen und verlor ganze 35 Kilo! Seitdem präsentiert sich die 42-Jährige gerne in figurbetonten Outfits. Ihren Lebenswandel hat Rebel unter anderem wohl auch ihrem verstorbenen Vater zu verdanken.

Wie Mirror berichtete, sprach die Pitch Perfect-Darstellerin in einem Interview nun von einem tiefergehenden Auslöser, der zu ihrem beachtlichen Gewichtsverlust beitrug. Allem Anschein nach habe ihr die Erinnerung an ihren geliebten Vater dabei geholfen, ihre Esssucht in den Griff zu bekommen. Zudem habe sich die 42-Jährige nach dem Tod ihres Vaters für eine lange Zeit in Therapie begeben.

Sie selbst ist mit ihrer neuen Figur nun megahappy. Doch die gebürtige Australierin bekam nicht nur Zuspruch für ihre optische Veränderung – ihr Management war sogar dagegen! Doch auch damit geht der Comedy-Star locker um. Da Rebel am heutigen 13. März die BAFTA-Awards moderiert, soll sie laut Mirror vorab schon selbstironisch angekündigt haben: "Ich will mir keinen Druck machen. Ich weiß, dass ich nicht lustig sein werde, weil ich nicht mehr dick bin."

Tourism Fiji/Mega Rebel Wilson, 2021

Getty Images Rebel Wilson bei der Premiere von "Cats"

BFA Rebel Wilson im September 2021

