Auch er bereitet sich auf den großen Tag vor! In wenigen Wochen ist es so weit: Im April werden Brooklyn Beckham (23) und seine Liebste Nicola Peltz (27) zwei Jahre nach ihrer Verlobung endlich heiraten. Die Vorbereitungen dafür laufen schon auf Hochtouren – so berichtete Nicola beispielsweise über den aufwendigen Entstehungsprozess ihres Brautkleids. Und auch Brooklyns Vater beschäftigt sich jetzt mit seinem Outfit: David (46) hat seinen Anzug für die Hochzeit gekauft.

Auf Instagram teilte der Fußballstar ein Foto, das ihn mit seinem Schwiegervater Anthony Adams und seinem eigenen Vater David in einem Bekleidungsgeschäft zeigt – und darauf sehen die drei Herren ausgesprochen adrett aus! Alle drei tragen schicke schwarze Anzüge und identische schwarze Lackschuhe. Während David dazu auf der Hochzeit ein hellblaues Hemd und eine dunkelblaue Krawatte tragen wird, griffen Brooklyns Großväter zu weißen Hemden und den gleichen schwarzen Fliegen.

Unter dem Schnappschuss brachte der 46-Jährige seine Vorfreude auf das bevorstehende Event zum Ausdruck. "Besondere Erinnerungen schaffen. Die Hochzeitsplanung läuft und die Väter sind alle eingekleidet und besohlt", schrieb er und ergänzte einige Herz-Emojis. Auch seine Frau Victoria (47) und deren Mutter Jackie waren anscheinend bei der Shoppingtour anwesend, denn der Sportler markierte die Accounts der beiden in seinem Post.

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

Anzeige

Instagram / davidbeckham Cruz, Brooklyn, Harper, Victoria, David und Romeo Beckham

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de