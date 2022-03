Robbie Williams (48) will Maßnahmen ergreifen. Der Sänger ist noch immer ein gefeierter Rockstar und fegt regelmäßig über die Bühne – doch seit den glorreichen Take That-Zeiten in den 90er Jahren hat das Alter auch an ihm seine Spuren hinterlassen. Er klagte bereits darüber, dass er langsam seine Haare verliert – für seine nächste Tour will Robbie jetzt aber vorsorgen: Er überlegt sogar, sich dafür eine Perücke anzuschaffen!

Wie The Sun berichtete, plauderte Robbie in einer australischen Radiosendung munter über seine Haupthaar-Pläne. "Es gibt diese tollen Perücken, die man jetzt bekommen kann, man muss alle Haare abrasieren und dann wird es mit Kleber angebracht und bleibt ein paar Wochen lang dran. Vielleicht mache ich das sogar nur für die Tournee", gab er ehrlich zu. Vor allem oben am Kopf würden die Haare langsam lichter, klagte er.

Robbie ist noch immer sehr bedacht darauf, welchen Eindruck er bei einem Konzert macht. Momentan habe er das Gefühl, dass seine Frisur mehr und mehr wie ein Vokuhila wird! "Wenn ich auf der Bühne stehe und es richtig krachen lasse, schaue ich die Leute an und denke, ich sei 27", witzelte er. Doch wenn er dann Aufnahmen von sich sehe, wirke sein Kopf auf einmal wie ein glatter Babybauch!

Getty Images Robbie Williams in Berlin, Dezember 2019

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Robbie Williams, November 2013

