Damit hat wohl keiner gerechnet! Daniel Radcliffe (32) ist seit mittlerweile neun Jahren mit seiner Freundin Erin Darke zusammen – ihr Glück halten sie jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Erst ein einziges Mal liefen die beiden zusammen über den roten Teppich. Bei der Verleihung der Tony Awards 2014 legten sie ihren bisher einzigen gemeinsamen Auftritt hin. Jetzt zeigten sich Daniel und Erin nach acht Jahren endlich erneut gemeinsam bei einem Event!

Zu einer Vorführung seines neuen Streifens "The Lost City" in einem Hotel in New York City erschien der Harry Potter-Star in ungewöhnlicher Begleitung: Er strahlte mit seiner langjährigen Freundin um die Wette. Die beiden posierten Arm in Arm und wirkten dabei sehr ausgelassen. Während Daniel eine schwarze Jeans, ein dunkles Hemd und eine schwarze Bomberjacke trug, kombinierte Erin ein Kleid mit floralem Muster zu grünen Stiefeln.

In dem Film, der am 24. März in die Kinos kommt, spielt Daniel an der Seite von Sandra Bullock (57) und Channing Tatum (41) einen exzentrischen Milliardär. Auch Brad Pitt (58) wird in der Abenteuererzählung einen Cameo-Auftritt haben und einen mutigen Retter verkörpern.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei den Tony Awards 2014

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im März 2022 in New York

Getty Images Sandra Bullock und Daniel Radcliffe im März 2022 in Austin

