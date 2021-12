Brad Pitt (58) feiert endlich sein Comeback auf der Leinwand! Der "Inglourious Basterds"-Star gehört unbestritten zu den ganz Großen in Hollywood. Bereits seit Ende der 80er Jahre ist er in einem Blockbuster nach dem anderen zu sehen. Aktuell wird die Geduld seiner Fans jedoch auf die Probe gestellt, Brads letzter Film "Ad Astra – Zu den Sternen" kam 2019 in die Kinos. Doch jetzt hat das Warten bald ein Ende. Der Trailer zu "The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" ist draußen!

Seit Donnerstag bekommen Fans auf YouTube erste Einblicke in den Abenteuerfilm, der 2022 in die Kinos kommt. Brad spielt in dem Streifen einen mutigen Retter mit langen Haaren – allerdings handelt es sich dabei nur um einen Cameo-Auftritt. In den Hauptrollen sind Sandra Bullock (57) und Channing Tatum (41) zu sehen. Auch Daniel Radcliffe (32) spielt in dem Film mit.

Über den Inhalt von "The Lost City" ist bereits einiges bekannt. Schriftstellerin Loretta Sage (Sandra Bullock) wird von dem Milliardär Fairfax (Daniel Radcliffe) entführt und von ihm beauftragt, die verlorene Stadt, die sie in ihrem Roman beschreibt, zu finden. Das Cover-Model ihres Werkes Alan (Channing Tatum) reist ihr hinterher, um sie zu retten. Auch Brad eilt im Dschungel als namenloser Retter zur Hilfe...

Getty Images Sandra Bullock im November 2021

Getty Images Channing Tatum bei der Met Gala im September 2021

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

