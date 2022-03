Jessica (31) und Johannes Haller (34) freuen sich über ihr Traumhaus. Vergangenen Monat berichtete die ehemalige Bachelorette ihren Fans, dass sie und ihr Gatte endlich das perfekte Haus für sich gefunden haben. Zuvor hatte das Paar monatelang verzweifelt nach einem neuen Heim auf Ibiza gesucht, da sein Mietvertrag für das vorherige Domizil ausgelaufen war. Nun präsentierte Jessica überglücklich ihr neues Zuhause im Netz.

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige ein Video, in dem sie ihren Followern einen Einblick in den Garten ihres Hauses gab. "Guten Morgen, neues Zuhause", schrieb die Influencerin zu dem Clip. Auch in ihrer Story gewährte die Mutter einer Tochter ihren Anhängern einen Einblick in das neue Heim ihrer Familie. "Ich freue mich so unendlich auf diesen Sommer hier", betonte Jessica.

Wie glücklich sie über ihr neues Domizil ist, hatte die Brünette bereits im Februar mitgeteilt. "Das ist einfach so perfekt. Ich habe Hailey dort aufwachsen gesehen in dem Moment, als ich reingelaufen bin", hatte Jessica damals völlig aufgelöst in ihrer Instagram-Story erzählt.

Instagram / jessica_haller Das neue Haus von Jessica und Johannes Haller

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Lela Radulovic Photography Jessica und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

