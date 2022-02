Jessica (31) und Johannes Haller (34) fällt eine große Last von den Schultern! Die ehemalige Bachelorette und ihr Finalist leben seit über einem Jahr zusammen auf Ibiza. Im September war jedoch der Vertrag für das Haus, das sie gemietet hatten, ausgelaufen. Seitdem suchten die beiden händeringend nach einer neuen Bleibe für sich und ihre Tochter Hailey-Su. Erst vor wenigen Tagen hatte Jessi ihren Fans mitgeteilt, dass sie aber einfach nichts Passendes finden und deswegen mittlerweile total verzweifelt seien. Das hat sich jetzt geändert!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 31-Jährige voller Freude: "Ich kann es selber noch nicht glauben, dass wir unser Haus gefunden haben. Ich bin so aus dem Häuschen." Ihr kommen sogar fast die Tränen: "Ich spüre so eine krasse Erleichterung." Die Haussuche sei so viele Monate ein Thema gewesen, das sie sehr belastet habe. Sie habe schon befürchtet, dass sie mit ihrer Familie in einem viel zu kleinen Apartment leben müsse, das überhaupt nicht kindgerecht sei.

Über ihr neues Zuhause sei Jessi deshalb umso glücklicher: "Das ist einfach so perfekt. Ich habe Hailey dort aufwachsen gesehen in dem Moment, als ich reingelaufen bin." Die gebürtige Essenerin habe direkt eine positive Energie gespürt – genau wie in ihrem ersten Haus auf der Baleareninsel.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Lela Radulovic Photography Jessica und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes und Jessica Haller auf Ibiza

