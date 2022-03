Heinz Hoenig (70) ist überglücklich! Der Schauspieler hat bereits zwei erwachsene Kinder. 2020 ist er dann aber noch einmal Vater geworden: Gemeinsam mit seiner rund 33 Jahre jüngeren Frau Annika konnte er einen Sohn, den kleinen Juliano Amero Heinz, auf der Welt willkommen heißen. Doch wie Heinz vor wenigen Monaten verraten hatte, sollte sein jüngster Sohn früher oder später noch ein Geschwisterchen bekommen – und tatsächlich: Annika ist jetzt wieder schwanger!

Das bestätigte der 70-Jährige der Zeitschrift Frau in Spiegel: "Meine Freude ist riesengroß. Ich bin so glücklich und voller Dankbarkeit." Das Geschlecht ihres Nachwuchses wissen er und seine Liebste noch nicht – Annikas Schwangerschaft ist auch noch nicht allzu weit fortgeschritten. "Ich bin in der zwölften Woche. Auch ich freue mich riesig. Jetzt sind die kritischen drei Monate überstanden. Das ist ein gutes Gefühl", erzählte die 36-Jährige.

Dass Heinz' spätes Vaterglück bei manchen für Gerede sorgen könnte, interessiert ihn offenbar nicht. "Die Meinung dieser Menschen ist mir piepegal. Die sollen mal schön vor ihrer eigenen Tür kehren und zusehen, dass sie selbst glücklich werden. Wir kümmern uns ja auch um unser eigenes Glück", machte der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer deutlich.

Heinz Hoenig und seine Frau Annika

Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im Januar 2020

Schauspieler Heinz Hoenig

