Ist Heinz Hoenigs (70) Familienplanung etwa noch nicht abgeschlossen? Im vergangenen Dezember ist der deutsche Schauspieler im Alter von 69 Jahren erneut Vater geworden: Gemeinsam mit seiner rund 33 Jahre jüngeren Frau Annika Kärsten durfte der ehemalige The Masked Singer-Kandidat den kleinen Sohnemann namens Juliano Amero Heinz auf der Welt begrüßen. Und Heinz kann sich sogar vorstellen, auch noch ein weiteres Mal Vater zu werden!

"Im Moment steht der kleine Zwerg im Mittelpunkt unseres Lebens. Zudem haben wir aber auch noch andere Kinder, die wir lieben", erklärte Heinz jetzt gegenüber Bild. Anni habe nämlich bereits eine Tochter und er zwei erwachsene Kinder. "Aber wenn es das Schicksal so will, würde ich mich freuen, zum vierten Mal Vater zu werden", betonte der 70-Jährige.

Des Weiteren geht Heinz in seiner Vaterrolle offenbar auch voll auf. "Das ist ein tolles Gefühl. Wir sind alle glücklich miteinander, meine ganze große Familie", hatte er sich nämlich schon vor ein paar Monaten in einem Interview gefreut und verdeutlicht: "Ich bin überzeugt: In der Zukunft passieren nur noch gute Sachen."

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika im August 2020

TVNOW / Julia Feldhagen Heinz Hoenig bei "Verbotene Liebe – Next Generation"

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig und seine Frau Annika

