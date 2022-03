Darauf freut sich Caitlyn Jenner (72) schon sehr! Im Jahr 1976 gewann sie, damals noch unter dem Namen Bruce, bei den Olympischen Spielen in Montreal die Goldmedaille im Zehnkampf. Zudem knackte sie einige Male den Punkte-Rekord mit ihren herausragenden Leistungen. Auch in Keeping up with the Kardashians zeigte sie stets großes Interesse an Sportarten wie Golfen oder Basketball. Nun wendet sie sich ihrer sportlichen Leidenschaft wieder mehr zu. Caitlyn wurde für einen Boxkampf angeworben!

Das verriet sie nun in einem Interview mit PageSix. Die ehemalige Profisportlerin wird demnächst eine Promi-Box-Veranstaltung als Moderatorin begleiten. Für die 72-Jährige ist das eine echte Ehre. "Ich bin so aufgeregt, aber andererseits bin ich immer aufgeregt", offenbarte der "I Am Cait"-Star. Caitlyn wurde von den Veranstaltern angeheuert, um vor allem Transgender-Athleten den Weg zu ebnen. Mit ihrer Geschichte möchte sie auch andere Menschen zum Coming-out ermutigen.

Um 2015 herum hatte sie ihre Geschlechtsangleichung abgeschlossen und enthüllte in einem Interview mit der Vanity Fair: "Ich bin eine Frau". Seit dieser Enthüllung könne sie endlich sie selbst sein und frei atmen. "Das war das Beste, was ich je getan habe", hatte sie 2021 im Interview mit The Daily Telegraph geschwärmt.

Getty Images Caitlyn Jenner im September 2021

Getty Images Caitlyn Jenner im Februar 2020

Getty Images Caitlyn Jenner im Januar 2020

