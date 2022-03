Dominik Stuckmann (30) geht den nächsten Schritt. Der Unternehmer sucht gerade bei Der Bachelor nach der großen Liebe und beschränkte seine Auswahl bereits auf fünf Kandidatinnen: Jana-Maria Herz (30), Anna Rossow (33), Nele Wüstenberg (28), Christina Nicolardi (27) und Chiara Fröhlich (24). In der neuen Folge der Kuppelshow zog der Rosenkavalier jedoch eine zweite Meinung zurate: Seine Mutter durfte alle Frauen kennenlernen! Doch wer würde ihrer Einschätzung nach am besten zu Dominik passen?

Für diesen Rat lud der gebürtige Frankfurter seine Mama ans Set der Show in Mexiko ein. Die durfte dann mit den Girls nach und nach sprechen und sie kennenlernen. Jana-Maria und Nele beeindruckten sie dabei nicht nur mit ihrer lebensfrohen Art – sie brachten ihr sogar Geschenke mit! Doch am Ende zählte der Gesamteindruck. "Vom Gefühl her, was zu dir zu dir vom Wesen am besten passen würde, ist die Jana-Maria, die Nele und die Christina", erklärte sie ihrem Sohn ehrlich. Sie betonte jedoch auch, dass die anderen beiden ebenfalls bezaubernd gewesen seien.

Dominik schien von der Reaktion seiner Mutter sichtlich überrascht zu sein, da diese ihm die Entscheidung schlussendlich nicht leichter machte. Denn schon am Ende des Tages muss der Junggeselle eine Kandidatin verabschieden! "Ich bin so gespannt, hör auf dein Herz", gab seine Mama ihm abschließend mit auf den Weg.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann, seine Mutter und die Kandidatinnen in der achten Bachelor-Folge

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmanns Mama mit Jana-Maria und Nele

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

