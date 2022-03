Rihanna (34) zeigt sich ungewohnt bedeckt! Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (33) fiebern einem aufregenden Ereignis entgegen: der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Erst hielt die "Rehab"-Interpretin ihre Schwangerschaft geheim. Seit die tollen Neuigkeiten aber bestätigt wurden, lässt die Musikerin keine Gelegenheit aus, ihre Babykugel stolz zu präsentieren – oft mit freizügigen Outfits. Nun kaschierte Rihanna ihren Babybauch aber so sehr, dass er kaum noch zu erkennen war!

Paparazzi lichteten die werdende Mama am Dienstag in Santa Monica ab, als sie ein Restaurant verließ. Ihre wachsende Körpermitte setzte Rihanna aber nicht gewohnt sexy in Szene, sondern bedeckte sie mit einem XXL-Hoodie und einer weiten Jacke – von der Babykugel war darum kaum noch etwas zu sehen!

Erst vor wenigen Wochen verriet die Mama in spe im Gespräch mit Mirror, warum sie es sonst liebt, sich auch in der Schwangerschaft freizügig zu kleiden. Ihre Brüste seien jede Woche gewachsen – eigentlich neige die Gesellschaft aber dazu, schwangeren Frauen das Gefühl zu geben, sich verstecken zu müssen. "Aber ich glaube nicht an diesen Scheiß. Also probiere ich Sachen aus, die ich mich vor der Schwangerschaft vielleicht nicht einmal getraut hätte. Je knapper, je dünner und je mehr Ausschnitte, desto besser für mich", machte sie klar.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Mailand

ActionPress Rihanna, Sängerin

Sipa Press / ActionPress Rihanna im März 2022

