Rihanna (34) zieht mal wieder alle Blicke auf sich! Vor wenigen Wochen wurde publik, dass die Musikerin und ihr Partner A$AP Rocky (33) zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Seit der Verkündung präsentiert die Sängerin regelmäßig ihren Babybauch – und zeigt dabei, dass sie trotz ihrer Schwangerschaft immer noch eine echte Fashion-Ikone ist. Bei der Pariser Fashion Week setzte Ririihr Bäuchlein nun in einem besonders sexy Outfit in Szene!

Am Dienstag war die 34-Jährige zu Gast bei der Fashionshow von Dior. Zu der Veranstaltung erschien sie in einem superheißen Outfit, bestehend aus einem Negligé aus Netzstoff, einem schwarzen BH und einem dazu passenden String. Ihren Look rundete RiRi mit einem schwarzen Ledermantel und hohen Stiefeln ab. Dabei brachte sie ihre wachsende Körpermitte perfekt zur Geltung. Die Mama in spe schien sich in ihrer Haut jedenfalls sichtlich wohlzufühlen: Auf den Bildern strahlt sie regelrecht in die Kamera.

Erst vor wenigen Tagen hatte Riri gegenüber Mirror verraten, dass sie ihren Babybauch nicht verstecken und sich trotz ihrer Schwangerschaft sexy fühlen wolle. "Also probiere ich Sachen aus, die ich mich vor der Schwangerschaft vielleicht nicht einmal getraut hätte. Je knapper, je dünner und je mehr Ausschnitte, desto besser für mich", erklärte sie ihre Haltung.

Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week

Rihanna, Sängerin

Rihanna im März 2022

